Студента, которого судили 5 раз за месяц и которому дали в сумме 71 сутки, признали политзаключенным

Источник материала: Tut.by

Студента-четверокурсника БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича признали политзаключенным, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» . В ноябре Яна судили пять раз и в общей сумме дали 71 сутки ареста за участие в акциях протеста.



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«Тактика осуждения сразу на несколько административных арестов подряд и раньше использовалась белорусскими властями в целях политически мотивированного давления. Так, Павел Северинец в 2020 году отбыл 90 суток подряд административного ареста в ЦИП ГУВД Мингорисполкома, после чего против него было возбуждено уголовное дело по массовым беспорядкам. Мы в очередной раз отмечаем, что такого рода практика применения норм КоАП является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления и наказания за общественную активность студента Яна Солоновича. Кроме того мы отмечаем, что лишение свободы Яна Солоновича, по своей продолжительности соотносимо с наказанием в виде ареста в рамках Уголовного Кодекса Республики Беларусь», — отмечают правозащитники.

Они требуют немедленно освободить Яна Солоновича, отменить вынесенные в его отношении постановления суда, прекратить ранее начатые административные процессы по ст. 23.34 и ст. 23.4 КоАП и в целом остановить репрессии в отношении участников мирных собраний и их освободить.

Напомним, Яна Солоновича задержали в воскресенье, 1 ноября, во время марша в Куропаты. Назавтра суд дал ему 12 суток, но, отсидев их, на волю Ян так и не вышел. В этом месяце его судили пять раз и если сложить все наказания, то получается, что молодой человек должен провести за решеткой 71 сутки.