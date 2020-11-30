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Студента, которого судили 5 раз за месяц и которому дали в сумме 71 сутки, признали политзаключенным
30.11.2020 19:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Студента-четверокурсника БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича признали политзаключенным, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
«Тактика осуждения сразу на несколько административных арестов подряд и раньше использовалась белорусскими властями в целях политически мотивированного давления. Так, Павел Северинец в 2020 году отбыл 90 суток подряд административного ареста в ЦИП ГУВД Мингорисполкома, после чего против него было возбуждено уголовное дело по массовым беспорядкам. Мы в очередной раз отмечаем, что такого рода практика применения норм КоАП является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления и наказания за общественную активность студента Яна Солоновича. Кроме того мы отмечаем, что лишение свободы Яна Солоновича, по своей продолжительности соотносимо с наказанием в виде ареста в рамках Уголовного Кодекса Республики Беларусь», — отмечают правозащитники.
Они требуют немедленно освободить Яна Солоновича, отменить вынесенные в его отношении постановления суда, прекратить ранее начатые административные процессы по ст. 23.34 и ст. 23.4 КоАП и в целом остановить репрессии в отношении участников мирных собраний и их освободить.
Напомним, Яна Солоновича
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Студента, которого судили 5 раз за месяц и которому дали в сумме 71 сутки, признали политзаключенным
Студента-четверокурсника БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича признали политзаключенным, сообщает лишенный регистрации...
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