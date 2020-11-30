ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студента, которого судили 5 раз за месяц и которому дали в сумме 71 сутки, признали политзаключенным

30.11.2020 19:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Студента-четверокурсника БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича признали политзаключенным, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». В ноябре Яна судили пять раз и в общей сумме дали 71 сутки ареста за участие в акциях протеста.


Фото: TUT.BY

«Тактика осуждения сразу на несколько административных арестов подряд и раньше использовалась белорусскими властями в целях политически мотивированного давления. Так, Павел Северинец в 2020 году отбыл 90 суток подряд административного ареста в ЦИП ГУВД Мингорисполкома, после чего против него было возбуждено уголовное дело по массовым беспорядкам. Мы в очередной раз отмечаем, что такого рода практика применения норм КоАП является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления и наказания за общественную активность студента Яна Солоновича. Кроме того мы отмечаем, что лишение свободы Яна Солоновича, по своей продолжительности соотносимо с наказанием в виде ареста в рамках Уголовного Кодекса Республики Беларусь», — отмечают правозащитники.

Они требуют немедленно освободить Яна Солоновича, отменить вынесенные в его отношении постановления суда, прекратить ранее начатые административные процессы по ст. 23.34 и ст. 23.4 КоАП и в целом остановить репрессии в отношении участников мирных собраний и их освободить.

Напомним, Яна Солоновича задержали в воскресенье, 1 ноября, во время марша в Куропаты. Назавтра суд дал ему 12 суток, но, отсидев их, на волю Ян так и не вышел. В этом месяце его судили пять раз и если сложить все наказания, то получается, что молодой человек должен провести за решеткой 71 сутки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студента-четверокурсника БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича признали политзаключенным, сообщает лишенный регистрации...
 
Новости дня
Новости общества
 
72-летнего минчанина осудили за насилие в отношении омоновца. Что решил суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика