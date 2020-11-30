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72-летнего минчанина осудили за насилие в отношении омоновца. Что решил суд

30.11.2020 19:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице 72-летнего мужчину осудили за насилие в отношении омоновца. Наказание — пять лет «домашней химии». Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В Минске 27 ноября прошел суд по уголовному делу по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Судили 72-летнего минчанина.

Согласно обвинению, пенсионер 8 сентября, в период с 19.00 по 21.00, был на проспекте Машерова в Минске во время несанкционированных массовых мероприятий.

Там он «в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника ОВД по охране общественного порядка умышленно применил насилие» в отношении омоновца. Не меньше двух раз ударил его в лицо, уточняет пресс-служба суда.

По пути к милицейской машине мужчина продолжал оказывать сопротивление, «нанес не менее одного удара ногой в область лица потерпевшего». Суд отмечает, что у омоновца — телесные повреждения, но они не повлекли расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Что решил суд? Пенсионера признали виновным «в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности».

Наказание по статье 364 УК — ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на пять лет. Это означает «домашнюю химию», когда осужденный остается дома, но должен выполнять правила — например, ходить на работу, отмечаться в милиции.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице 72-летнего мужчину осудили за насилие в отношении омоновца. Наказание - пять лет «домашней химии». Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.
 
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