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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Дудчак: Украина на грани дефолта Майдан в Украине по итогу привел страну фактически к дефолту. Уже в следующем году дефицит госбюджета страны увеличится в 3 раза. "Вот и складывается ощущение, что...

Майдан в Украине по итогу привел страну фактически к дефолту. Уже в следующем году дефицит госбюджета страны увеличится в 3 раза. "Вот и складывается ощущение, что украинские власти делают все для обнищания населения и уничтожения крупных предприятий страны"...Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал известный политолог и экономист Александр Дудчак (видео).