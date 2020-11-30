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Александр Дудчак: Украина на грани дефолта
30.11.2020 21:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМайдан в Украине по итогу привел страну фактически к дефолту. Уже в следующем году дефицит госбюджета страны увеличится в 3 раза. "Вот и складывается ощущение, что украинские власти делают все для обнищания населения и уничтожения крупных предприятий страны"...
Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал известный политолог и экономист Александр Дудчак (видео).
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Майдан в Украине по итогу привел страну фактически к дефолту. Уже в следующем году дефицит госбюджета страны увеличится в 3 раза. "Вот и складывается ощущение, что...
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