Почем протест? Некто получает свой гонорар от человека в куртке с капюшоном

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А на этих кадрах видно, какое место в протестном движении занимает тема оплаты. "Мы не за деньги, мы за идею", - твердят при задержании участники беспорядков. Но, как оказалось, толпы, организуемые ивент-мейкерами, послушно идут, куда им скажет их поводырь. Вот один из них получает свой гонорар от человека в куртке с капюшоном. Уже потом этот дилер протеста поедет на другую точку для оплаты услуг других поводырей.