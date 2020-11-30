|
Почем протест? Некто получает свой гонорар от человека в куртке с капюшоном
30.11.2020 21:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
А на этих кадрах видно, какое место в протестном движении занимает тема оплаты. "Мы не за деньги, мы за идею", - твердят при задержании участники беспорядков. Но, как оказалось, толпы, организуемые ивент-мейкерами, послушно идут, куда им скажет их поводырь. Вот один из них получает свой гонорар от человека в куртке с капюшоном. Уже потом этот дилер протеста поедет на другую точку для оплаты услуг других поводырей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А на этих кадрах видно, какое место в протестном движении занимает тема оплаты. "Мы не за деньги, мы за идею", - твердят при задержании участники беспорядков. Но, как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)