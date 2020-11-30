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Стафилококк - одна из возможных версий отравления детей в 61 школе в Минске

30.11.2020 21:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предварительную информацию озвучили в СК. массовое отравление школьников произошло 20 ноября. Плохо стало 200 ученикам, 18 из них попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, повлекшее по неосторожности отравления людей". У четырех госпитализированных детей нашли стафилококк.

Такой же диагноз и у 8 работников столовой, 6 из которых в тот день готовили чикен-роллы. На сегодня все дети выписаны. С 23 ноября работа пищеблока в школе возобновлена. Работает новая временная бригада поваров. Подробности в материале Александра Камовича.

На сегодняшний день все пострадавшие дети выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает. О том, что причиной отравления детей 61-й школы мог стать стафилококк, сообщили в конце минувшей недели в Следственном комитете. Именно эту бактерию нашли у 4 госпитализированных школьников. Кроме того, такой же диагноз был поставлен 8 работникам столовой, 6 из которых в тот день готовили на кухне.

Александр Суходольский, официальный представитель СК Беларуси: "Могли способствовать заражению нарушения внутреннего производственного контроля в столовой и требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные при оценке объекта, вероятное нарушение требований к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук сотрудниками. Об этом свидетельствует выявленный у них возбудитель и его отсутствие на сырье, из которого был изготовлен продукт".

Напомним, О ЧП в средней школе № 61 Первомайского района столицы стало известно днем 20 ноября. Тогда, учащиеся 5-9 классов начали массово жаловаться на плохое самочувствие с признаками пищевого отравления. За помощью обратились около 200 детей. 18 ребятам потребовалась госпитализация. Тогда же в СК возбудили головное дело.

Наталья Автухова, заместитель главного государственного санитарного врача Минска: "Развитие пищевого отравления у учащихся СШ 61 Минска, связано с употреблением в пищу блюда "чикен-ролл". Предположительным возбудителем явился стафилококк. Источником инфекции, вероятно, выступили персонал пищеблока, который участвовал в приготовлении данного блюда. Условия, способствующие заражению, это нарушение производственного контроля и требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке, а также вероятное нарушение по гигиене рук и использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук персоналом"

На особый контроль ситуацию взяли и в Министерстве образования. Отмечается, что все продукты для школ выбираются на конкурсной основе. А уже в школах осуществляют контроль за качеством.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "На сегодняшний день в областях все пункты питания работают в штатном режиме и в Минске так же. У нас есть 2-недельное меню, которое согласовано с органами эпиднадзора. Соответственно проходят проверки и санитарного надзора. Я думаю, выводы, которые необходимо будет сделать, это усилить контроль за теми заведениями, которые обслуживаются комбинатами питания".

На протяжении недели во всех школах столицы проходили тщательные проверки. Отмечается, что в некоторых выявили нарушения в части санитарно-технического состояния и внутреннего производственного контроля. Что же касается 61 первой школы, что уже с 23 ноября работа пищеблока возобновлена. Вместе с тем Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, изучается медицинская документация.

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительную информацию озвучили в СК. массовое отравление школьников произошло 20 ноября. Плохо стало 200 ученикам, 18 из них попали в больницу. Следственный...
 
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