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Замкнуть цепочку "от поля до прилавка". Аграрный эксперимент в Витебском регионе

30.11.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теперь о реальной работе людей, которая дает конкретные плоды. Речь об аграрном эксперименте в Витебском регионе. Здесь указом президента были созданы крупные объединения. Во главе предприятие-переработчик, а под крылом несколько десятков производителей зерна, молока и мяса. Цель - замкнуть цепочку "от поля до прилавка" и получить максимальную выгоду.

Эффект за 9 месяцев уже внушает оптимизм. А в случае успеха проект станет образцом и для других областей. Ольга Масловская продолжит.


Агрохолдинги: от поля до прилавка

Агропромышленные объединения на севере страны работают уже несколько месяцев. Идею их создания поддержал президент.
Указ за подписью главы государства юридически закрепил деятельность семи холдингов и предоставил им ряд преференций, в том числе и для работников, чтобы заинтересовать в результатах труда.

Указ № 70: преференции для аграриев Витебской области

Селу нужна молодежь, поэтому студентам аграрных вузов - дополнительные стипендии от будущего работодателя. Молодым специалистам - жилье и даже служба в резерве.
Последнее для молодого ветврача Татьяны Корзун неактуально. Другое дело условия труда.

Строительство новых молочно-товарных комплексов

Мечта любого агрария - этот современный молочно-товарный комплекс. Строительные работы завершены, идет монтаж оборудования. Запустят в начале следующего года.

Сейчас в регионе идет строительство нескольких современных молочно-товарных комплексов. Один из самых крупных - в деревне Чурилово. Он рассчитан на 2500 голов. Доить, кормить и даже создавать хорошее настроение буренкам будут роботы.

Развитие собственных сырьевых зон

Значит, молока класса "экстра" у переработчиков Оршанского агропромышленного объединения станет больше. Качественное сырье на вес золота для любого производителя. Еще пару лет назад мощности, к примеру, Оршанского мясоконсервного комбината были загружены на треть. Теперь есть собственная сырьевая зона - это более двух десятков сельхозпредприятий, 150 тысяч гектаров сельхозугодий, почти 70 тысяч голов скота. В развитие сырьевых зон вкладывают много сил. Отремонтировали помещения старого свинокомплекса. Сейчас здесь содержится молодняк. Ферма стала племенным ядром комплектования дойного стада.

Уход и откорм телят под постоянным контролем специалистов. Отсюда и привесы до килограмма в сутки. Кормов полутора-, двухгодичный запас. В сезон сработали хорошо: есть новая техника, не было перебоев с топливом.

АПК Витебской области: показатели растут

С некоторых хлебных полей убирали до 80 центнеров с гектара. Вообще более 60 % урожая зерновых Витебщины сформировали агропромышленные объединения. Темп роста производства зерна и зернобобовых составил 107 %, молока - 104 %, мяса - 107 % к тому, что было годом раньше. Не секрет, что по показателям в сельском хозяйстве северный регион отставал от других областей. Но в этом году сработали с прибавкой.
В случае успеха пилотный проект по созданию агропромышленных объединений в перспективе должен стать образцом и для других областей.
Пилотный проект в Витебской области как пример для других регионов


Сами аграрии Витебской области о результатах говорят с осторожным оптимизмом. Растет загрузка перерабатывающих предприятий. Есть перспектива, значит можно браться за реализацию крупных инвестпроектов. Так, на Оршанском мясоконсервном комбинате идет строительство нового убойного цеха, с его вводом продукция получит сертификаты на новых рынках.

Создание агропромышленных объединений ускорило модернизацию и техперевооружение филиалов. Задача - сохранить производство сырья, не потерять специалистов на селе. Поддержать крестьянина и вывести на новый уровень агротехнической культуры, тем самым гарантировать себе возможность завтра работать, производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, продавать ее и зарабатывать.

 
Теги: Витебск
 
 
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Теперь о реальной работе людей, которая дает конкретные плоды. Речь об аграрном эксперименте в Витебском регионе. Здесь указом президента были созданы крупные...
 
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