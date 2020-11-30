Цель деструктивных телеграм-каналов - поднять волну фейков и лжи

Источник материала: БT

Но цель деструктивных телеграм-каналов и откровенно антигосударственных СМИ не спокойствие людей и мирная жизнь. Цель - поднять такую волну фейков и лжи, чтобы она, как цунами, снесла всех неугодных. Не брезгуют ничем. Причем, о проверке фактов, а ведь это главный закон работы журналиста, информация подтверждается минимум из двух источников, даже речи не идет.



Вот наглядный пример. Шутники-"очевидцы" написали в чат-бот польского телеканала, как во время воскресного марша милиция якобы расстреливала демонстрантов из детского пистолета пульками с присосками. Еще раз - детский пистолет и присоски. И новость публикуется безо всяких сомнений. Да еще и жирным шрифтом. Можно только задаться риторическим вопросом - и это журналистика? Или откровенное унижение своей аудитории и ее интеллектуальных способностей?