ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лица воскресных протестов

30.11.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

А вот сказать об активности белорусских протестующих накануне особо нечего. На призывы зарубежных телеграм-каналов откликнулось рекордно низкое число невероятных. В нескольких районах Минска удалось собрать группы, но в основном это были небольшие компании, а то и вовсе одиночные пикеты. Были и те, кто вновь пытался доставить неудобства водителям, выходя на проезжую часть.

И традиционный набор протестных инструментов - использование детей в политических акциях, крики, шум и ругань в адрес журналистов и правоохранителей. Все вполне очевидно, учитывая состояние некоторых участников беспорядков.

Акция "Ноль промилле"


Такие видео лишь подтверждают, почему же никак не состоятся воскресные марши. Может потому, что его участники буквально восприняли призыв встретиться с соседями. Вот только весь перформанс протестующих на акции "Ноль промилле" дал обратный эффект. Хорошо, что милиция обеспечивает порядок и безопасность каждого в нашей стране. И если бы не правоохранители, которые отвезли в тепло, замерзли бы на улице.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Нарушение законодательства о массовых мероприятиях имело место и в Минском районе. Правоохранители длительное время проводили с протестующими разъяснительную работу, призывали прекратить противоправные действия. Однако неоднократные законные требования граждане продолжали игнорировать. В частности, становились в сцепку, грубо выражались в адрес сотрудников органов внутренних дел, оказывали им активное сопротивление, кричали, пищали. В результате правоохранители были вынуждены применить спецсредства".

МВД: за сутки 2 случая ложной занятости железнодорожных путей

И как сообщает МВД, за прошедшие сутки зарегистрированы два случая диверсии на ж/д путях. Металлическая проволока - в Верхнедвинском районе, повреждение кабеля трансформатора - в Буда-Кошелевском районе. В обоих случаях задержки поездов не допущено. Возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Минском районе проводятся проверки по фактам поджога автомобильной шины на обочине автодороги МинскВитебск и хищения флага со здания центра культуры в Борисове.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вот сказать об активности белорусских протестующих накануне особо нечего. На призывы зарубежных телеграм-каналов откликнулось рекордно низкое число...
 
Новости дня
Новости общества
 
Александр Дудчак: Украина на грани дефолта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика