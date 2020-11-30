Лица воскресных протестов

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А вот сказать об активности белорусских протестующих накануне особо нечего. На призывы зарубежных телеграм-каналов откликнулось рекордно низкое число невероятных. В нескольких районах Минска удалось собрать группы, но в основном это были небольшие компании, а то и вовсе одиночные пикеты. Были и те, кто вновь пытался доставить неудобства водителям, выходя на проезжую часть.



И традиционный набор протестных инструментов - использование детей в политических акциях, крики, шум и ругань в адрес журналистов и правоохранителей. Все вполне очевидно, учитывая состояние некоторых участников беспорядков.



Акция "Ноль промилле"



Такие видео лишь подтверждают, почему же никак не состоятся воскресные марши. Может потому, что его участники буквально восприняли призыв встретиться с соседями. Вот только весь перформанс протестующих на акции "Ноль промилле" дал обратный эффект. Хорошо, что милиция обеспечивает порядок и безопасность каждого в нашей стране. И если бы не правоохранители, которые отвезли в тепло, замерзли бы на улице.



Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Нарушение законодательства о массовых мероприятиях имело место и в Минском районе. Правоохранители длительное время проводили с протестующими разъяснительную работу, призывали прекратить противоправные действия. Однако неоднократные законные требования граждане продолжали игнорировать. В частности, становились в сцепку, грубо выражались в адрес сотрудников органов внутренних дел, оказывали им активное сопротивление, кричали, пищали. В результате правоохранители были вынуждены применить спецсредства".

МВД: за сутки 2 случая ложной занятости железнодорожных путей



И как сообщает МВД, за прошедшие сутки зарегистрированы два случая диверсии на ж/д путях. Металлическая проволока - в Верхнедвинском районе, повреждение кабеля трансформатора - в Буда-Кошелевском районе. В обоих случаях задержки поездов не допущено. Возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Минском районе проводятся проверки по фактам поджога автомобильной шины на обочине автодороги Минск – Витебск и хищения флага со здания центра культуры в Борисове.