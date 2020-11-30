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Прогноз погоды 1 декабря
30.11.2020 22:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. 1 декабря на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.
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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. 1 декабря на отдельных участках дорог республики ожидается...
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