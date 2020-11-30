На Марше пенсионеров задержали группу участников акции

Колонну пожилых людей на Марше мудрости в Минске 30 ноября блокировали силовики, и в какой-то момент взяли в кольцо, а затем задержали несколько человек.

Это стало известно из видео очевидцев.

Пенсионеры шли по проспекту Независимости и скандировали «За что убили Рому?», пели песню «Священная война». Пожилые люди несли плакаты: «Я выхожу», «Сынок, не бей меня!», «Бабушки и дедушки, идем до Победы!», «Свободу врачам и журналистам. А сам иди вон!»

В районе ГУМА и Володарского возле СИЗО нескольким пожилым людям стало плохо, приехало две машины скорой помощи.

Примерно в это же время начались задержания. До места назначения - площади Якуба Коласа - удалось добраться лишь небольшой группе демонстрантов.

На видео, присланных читателями, омоновцы повели в микроавтобус группу участников.