ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Некоторые заигрались в революцию

01.12.2020 07:27 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Впрочем, уровень риторики так называемой сегодняшней оппозиции уже не стесняются публично оценивать и более "опытные" их коллеги. То, что некоторые заигрались в революцию, и свое желание быть на хорошем счету у кураторов ставят превыше всего, не вызывает сомнений даже по ту сторону океана, у смутно знакомых нам, "тертых калачей". Помните Андрея Санникова, когда-то он тоже баллотировался в президенты Беларуси. Вот его оценка современной поросли (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впрочем, уровень риторики так называемой сегодняшней оппозиции уже не стесняются публично оценивать и более "опытные" их коллеги. То, что некоторые заигрались в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Цель деструктивных телеграм-каналов - поднять волну фейков и лжи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика