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Впрочем, уровень риторики так называемой сегодняшней оппозиции уже не стесняются публично оценивать и более "опытные" их коллеги. То, что некоторые заигрались в революцию, и свое желание быть на хорошем счету у кураторов ставят превыше всего, не вызывает сомнений даже по ту сторону океана, у смутно знакомых нам, "тертых калачей". Помните Андрея Санникова, когда-то он тоже баллотировался в президенты Беларуси. Вот его оценка современной поросли (видео).



