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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Боровик: Мы должны доказать, что способны отстаивать свои национальные интересы Давайте вспомним, о чем говорил Александр Лукашенко в конце прошлой недели, озвучивая выдержки из оригинальных донесений спецслужб. Нездоровый интерес Польши к...

Давайте вспомним, о чем говорил Александр Лукашенко в конце прошлой недели, озвучивая выдержки из оригинальных донесений спецслужб. Нездоровый интерес Польши к нашей стране не что иное, как еще одно доказательство ностальгии страны-соседки по геораскладу 1939 года (видео).Мнения экспертов совпадают. В действиях ближайшей соседки нашей страны они усматривают далекоидущие планы создания санитарного кордона вокруг России. Так было в свое время в отношении Украины, так это происходит и сегодня у нас (видео).