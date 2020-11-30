Н. Карчевская: Начать ценить то, что создается у нас в стране, и то, что создаем мы сами

Источник материала: БT

Угрозами и оскорблениями сегодня удивить уже сложно. Впрочем, невероятные вместо того чтобы заняться реальным делом, упорно продолжают строчить свои комментарии сотрудникам всех сфер без исключения. Коснулось это и культуры. Так, на пост нового ректора профильного университета в одной из социальных сетей, в котором она напомнила студентам, что университет - не место для отстаивания своей гражданской позиции, комментаторы буквально разразились своим мнением, как надо работать. Итог - почти 4 с половиной тысячи на одну публикацию. Но кто бы мог подумать, что вслед за негативом и угрозами последует поддержка. В интервью нашему телеканалу Наталья Карчевская озвучила простую, но важную истину - начать стоит с себя и с простого вопроса, а что я сделал, чтобы моя жизнь и страна стали лучше? Пора уже начать ценить то, что создается в Беларуси, и то, что создаем мы сами.



Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств: "Я написала действительно пост утром, рано встав перед работой. И, правда, не ожидала, что будет такая реакция. Я осознанно не удаляла все комментарии, любые, даже оскорбительные. Помимо этого хейта и действительно оскорблений жутких, которые сложно придумать, оказалось, что очень много людей поддерживает. Звонили и писали люди, с которыми я лично незнакома, начиная от звезд искусства и заканчивая рядовыми сотрудниками, которые всегда скромно выполняли свою работу. Действительно много людей, которые, может быть, не так публичны и не имеют возможности высказаться, кто-то просто боится. Мне говорили, что мы бы поддержали, но бояться какого-то другого давления по отношению к себе либо своих близких.



Вот этот лозунг, который сейчас пытаются внушить, что "мы здесь власть". Слушайте, никто не спорит, власть действительно принадлежит народу. Но когда человек заявляет, что он власть либо мы власть, эта группа людей должна понимать, что она тоже должна нести ответственность. Это время для того, чтобы посмотреть внутрь себя, увидеть какие-то резервы, в том числе внутренние, начинать всегда нужно с себя. Проще всего сказать, что виноват преподаватель, декан, ректор, министр. Сначала нужно подумать, сам ли сделал я все для того, чтобы моя жизнь была лучше. Основная цель - это начать ценить то, что создается у нас в стране, и то, что создаем мы сами, с большей любовью относиться к тому делу, которым мы занимаемся все".