ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Н. Карчевская: Начать ценить то, что создается у нас в стране, и то, что создаем мы сами

01.12.2020 08:23 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Угрозами и оскорблениями сегодня удивить уже сложно. Впрочем, невероятные вместо того чтобы заняться реальным делом, упорно продолжают строчить свои комментарии сотрудникам всех сфер без исключения. Коснулось это и культуры. Так, на пост нового ректора профильного университета в одной из социальных сетей, в котором она напомнила студентам, что университет - не место для отстаивания своей гражданской позиции, комментаторы буквально разразились своим мнением, как надо работать. Итог - почти 4 с половиной тысячи на одну публикацию. Но кто бы мог подумать, что вслед за негативом и угрозами последует поддержка. В интервью нашему телеканалу Наталья Карчевская озвучила простую, но важную истину - начать стоит с себя и с простого вопроса, а что я сделал, чтобы моя жизнь и страна стали лучше? Пора уже начать ценить то, что создается в Беларуси, и то, что создаем мы сами.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств: "Я написала действительно пост утром, рано встав перед работой. И, правда, не ожидала, что будет такая реакция. Я осознанно не удаляла все комментарии, любые, даже оскорбительные. Помимо этого хейта и действительно оскорблений жутких, которые сложно придумать, оказалось, что очень много людей поддерживает. Звонили и писали люди, с которыми я лично незнакома, начиная от звезд искусства и заканчивая рядовыми сотрудниками, которые всегда скромно выполняли свою работу. Действительно много людей, которые, может быть, не так публичны и не имеют возможности высказаться, кто-то просто боится. Мне говорили, что мы бы поддержали, но бояться какого-то другого давления по отношению к себе либо своих близких.

Вот этот лозунг, который сейчас пытаются внушить, что "мы здесь власть". Слушайте, никто не спорит, власть действительно принадлежит народу. Но когда человек заявляет, что он власть либо мы власть, эта группа людей должна понимать, что она тоже должна нести ответственность. Это время для того, чтобы посмотреть внутрь себя, увидеть какие-то резервы, в том числе внутренние, начинать всегда нужно с себя. Проще всего сказать, что виноват преподаватель, декан, ректор, министр. Сначала нужно подумать, сам ли сделал я все для того, чтобы моя жизнь была лучше. Основная цель - это начать ценить то, что создается у нас в стране, и то, что создаем мы сами, с большей любовью относиться к тому делу, которым мы занимаемся все".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Угрозами и оскорблениями сегодня удивить уже сложно. Впрочем, невероятные вместо того чтобы заняться реальным делом, упорно продолжают строчить свои комментарии...
 
Новости дня
Новости общества
 
Sputnik стал дважды номинантом премии "СМИротворец"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика