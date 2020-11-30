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Sputnik стал дважды номинантом премии "СМИротворец"

01.12.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Две номинации премии "СМИротворец" получило агентство Sputnik в этом году, торжественная церемония награждения победителей XII Всероссийского конкурса на лучшее освещение СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений состоялась в понедельник в Москве.

Sputnik стал первым среди федеральных и региональных СМИ в номинации "Радио". В тройке первых стали также "Радио России" и ГТРК "Бурятия".

© Sputnik / Виктор Толочко
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Второе место информационное агентство заняло в номинации "Интернет". Лидером здесь стала ГУ "ОГТРК "Ямал-Регион", а на третьем месте – портал газеты "Известия".

Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей. Он рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

 
Теги: Минск
 
 
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Первое место Sputnik занял в номинации "Радио", второе место – среди интернет-изданий, конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей.
 
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