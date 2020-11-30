Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Две номинации премии "СМИротворец" получило агентство Sputnik в этом году, торжественная церемония награждения победителей XII Всероссийского конкурса на лучшее освещение СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений состоялась в понедельник в Москве.

Sputnik стал первым среди федеральных и региональных СМИ в номинации "Радио". В тройке первых стали также "Радио России" и ГТРК "Бурятия".

Второе место информационное агентство заняло в номинации "Интернет". Лидером здесь стала ГУ "ОГТРК "Ямал-Регион", а на третьем месте – портал газеты "Известия".

Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей. Он рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ.

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