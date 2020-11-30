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Что же на самом деле произошло с некогда процветающей Украиной, какой сценарий пытаются реализовать сейчас у нас, в Беларуси? Мнение, к которому стоит прислушаться. Николай Азаров, который изнутри знает политическую кухню, откровенно заявил, что идет расчистка санитарного кордона вокруг России.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Н. Азаров: Никому Украина в Европейском союзе не нужна Что же на самом деле произошло с некогда процветающей Украиной, какой сценарий пытаются реализовать сейчас у нас, в Беларуси? Мнение, к которому стоит прислушаться....

Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины (видео).