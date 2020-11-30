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Н. Азаров: Никому Украина в Европейском союзе не нужна
01.12.2020 10:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что же на самом деле произошло с некогда процветающей Украиной, какой сценарий пытаются реализовать сейчас у нас, в Беларуси? Мнение, к которому стоит прислушаться. Николай Азаров, который изнутри знает политическую кухню, откровенно заявил, что идет расчистка санитарного кордона вокруг России.
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Что же на самом деле произошло с некогда процветающей Украиной, какой сценарий пытаются реализовать сейчас у нас, в Беларуси? Мнение, к которому стоит прислушаться....
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