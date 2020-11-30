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Координировал блокировку милицейского транспорта
01.12.2020 10:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Скрываясь под маской анонимности, забыл о последствиях…
Правоохранители задержали очередного активиста из минского телеграм-чата. Так, айтишник, сидя дома, собирал информацию о передвижении милицейского транспорта, координировал его блокировку и направлял единомышленников для съемок беспорядков. Тем не менее, остаться анонимным ему не удалось.
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Скрываясь под маской анонимности, забыл о последствиях… Правоохранители задержали очередного активиста из минского телеграм-чата. Так, айтишник, сидя дома,...
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