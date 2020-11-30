Координировал блокировку милицейского транспорта

Источник материала: БT

Скрываясь под маской анонимности, забыл о последствиях…



Правоохранители задержали очередного активиста из минского телеграм-чата. Так, айтишник, сидя дома, собирал информацию о передвижении милицейского транспорта, координировал его блокировку и направлял единомышленников для съемок беспорядков. Тем не менее, остаться анонимным ему не удалось.



"Я оставлял сообщения о том, как работники ЖКХ снимают ленточки, а также где находятся сотрудники органов в нашем районе. Теперь я понимаю, что данными сообщениями я мог спровоцировать противоправные действия со стороны радикально настроенных участников чата по отношении к милиции. В содеянном раскаиваюсь, а также хочу напомнить, что в интернете и мессенджерах, в частности, нет анонимности. Остальным хочу напомнить, чтобы не совершали подобных правонарушений".