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Координировал блокировку милицейского транспорта

01.12.2020 10:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Скрываясь под маской анонимности, забыл о последствиях…

Правоохранители задержали очередного активиста из минского телеграм-чата. Так, айтишник, сидя дома, собирал информацию о передвижении милицейского транспорта, координировал его блокировку и направлял единомышленников для съемок беспорядков. Тем не менее, остаться анонимным ему не удалось.

"Я оставлял сообщения о том, как работники ЖКХ снимают ленточки, а также где находятся сотрудники органов в нашем районе. Теперь я понимаю, что данными сообщениями я мог спровоцировать противоправные действия со стороны радикально настроенных участников чата по отношении к милиции. В содеянном раскаиваюсь, а также хочу напомнить, что в интернете и мессенджерах, в частности, нет анонимности. Остальным хочу напомнить, чтобы не совершали подобных правонарушений".

 
 
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Скрываясь под маской анонимности, забыл о последствиях… Правоохранители задержали очередного активиста из минского телеграм-чата. Так, айтишник, сидя дома,...
 
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