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Данные Минздрава: 136 647 человек с положительным тестом на коронавирус
01.12.2020 12:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвежие данные от Минздрава. В Беларуси выздоровел 114 341 пациент с COVID-19. Зарегистрировано 136 647 человек с положительным тестом. Всего проведено 3 миллиона 269 576 исследований. К сожалению, умерли 1 тысяча 158 пациентов.
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Свежие данные от Минздрава. В Беларуси выздоровел 114 341 пациент с COVID-19. Зарегистрировано 136 647 человек с положительным тестом. Всего проведено 3 миллиона 269 576 ...
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