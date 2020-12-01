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Сколько будем работать, марш пенсионеров, жена актера, Перышко весом 20 кг и зима - все за вчера

01.12.2020 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот и осень прошла. Через месяц такой сложный 2020 год уйдет в историю (в новом году, между прочим, трудиться будем больше). Выпавший снег немного поднимает настроение (кстати, вот что модно этой зимой). Синоптики рассказали про погоду в первую неделю декабря, а мы пробежимся по главным событиям понедельника (во время марша пенсионеров не обошлось без задержаний).


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Сергей Тихановский полгода находится в СИЗО. На днях ему предъявили новое обвинение — в разжигании социальной вражды. Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ и знакомится с материалами дела. Предложений об освобождении под какие-либо условия ему не поступало, рассказал его адвокат. А Мария Колесникова из СИЗО через адвоката ответила на вопросы журналистов. Вот о чем она рассказала.
  • Три белорусские журналистки — Катерина Борисевич с TUT.BY, Дарья Чульцова и Катерина Андреева с «Белсата» — находятся под стражей. Рассказываем, что известно об уголовных делах в отношении журналисток, где они сейчас находятся и чем известны в профессиональной среде.

  • Польша упрощает трудоустройство медиков и айтишников из Беларуси. С 1 декабря белорусские специалисты, въехавшие в Польшу по гуманитарным визам, смогут работать без получения разрешения.

  • Внешний госдолг с начала года вырос на 1 млрд долларов. И сколько же он составляет?

  • «После того, как я подписала письмо, на мою подготовку не выделено ни одного рубля! Ноль, понимаете», — Ольга Мазуренок рассказала, что не отправится на сбор в Турцию. Так много разговоров об открытых письмах спортсменов. Замминистра спорта рассказал, сколько человек подписали открытое письмо провластных спортсменов. Прокомментировала его и чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская.

  • Минздрав сообщил, сколько новых случаев COVID-19 за последние сутки. Пока статистика огорчает, но в мире впервые с сентября число новых случаев COVID-19 на прошлой неделе уменьшилось. Не стоит забывать и про другие заболевания во время пандемии. Мы даже тест для вас подготовили на медицинскую тему.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  • В середине ноября силовики внезапно пришли к нескольким студентам-активистам. Только ли эти активисты попали под пресс силовиков? Поговорили об этом с членом Рады и комьюнити-координатором «Задзіночання беларускіх студэнтаў» (ЗБС) и генеральным секретарем Белорусского национального молодежного совета «РАДА».

  • Нине Владимировне 61 год. Большую часть жизни она проработала в опеке, написала книгу. Недавно женщина получила 12 суток, которые провела в жодинской тюрьме. После освобождения она попала в больницу с COVID-19. Почитайте ее историю.

  • Филипп увидел канадский дом-бинокль на TUT.BY и захотел построить такой же под Минском. Только посмотрите, что получилось.


  • Павел Харланчук — один из самых ярких и известных актеров страны. Вы что-то знаете о семье актера? Поговорили с его женой Анной: «Я всегда за него. Если быть точнее: мы всегда движемся в одном направлении».

  • В Кореличах 13-летнего подростка, которого обвиняли в призывах к участию в акциях протеста, теперь подозревают в нанесении оскорбительной надписи на забор дома председателя избирательной комиссии. У парня в школе забрали телефон, а у родных провели обыски.

  • От перехода к демократии Беларусь выиграет экономически, а построенное в первые 30 лет независимости сильное государство станет хорошим фундаментом для будущего развития. Экономист Виктор Федосеев рассказал о том, как видится ситуация в стране белорусу из Шанхая.

Все новости понедельника, 30 ноября


Кстати, вы видели, сколько минских заведений закрылось? Грустно! Напоследок держите историю про небезразличных людей и кота, который весит почти 20 кг. Хорошего дня, друзья, и пусть вам всегда везет!

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