Сколько будем работать, марш пенсионеров, жена актера, Перышко весом 20 кг и зима - все за вчера

Сергей Тихановский полгода находится в СИЗО. На днях ему предъявили новое обвинение — в разжигании социальной вражды. Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ и знакомится с материалами дела. Предложений об освобождении под какие-либо условия ему не поступало, рассказал его адвокат. А Мария Колесникова из СИЗО через адвоката ответила на вопросы журналистов. Вот о чем она рассказала.
Три белорусские журналистки — Катерина Борисевич с TUT.BY, Дарья Чульцова и Катерина Андреева с «Белсата» — находятся под стражей. Рассказываем, что известно об уголовных делах в отношении журналисток, где они сейчас находятся и чем известны в профессиональной среде.
Польша упрощает трудоустройство медиков и айтишников из Беларуси. С 1 декабря белорусские специалисты, въехавшие в Польшу по гуманитарным визам, смогут работать без получения разрешения.
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