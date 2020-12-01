Сколько будем работать, марш пенсионеров, жена актера, Перышко весом 20 кг и зима - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот и осень прошла. Через месяц такой сложный 2020 год уйдет в историю (в новом году, между прочим, трудиться будем больше ). Выпавший снег немного поднимает настроение (кстати, вот что модно этой зимой ). Синоптики рассказали про погоду в первую неделю декабря , а мы пробежимся по главным событиям понедельника (во время марша пенсионеров не обошлось без задержаний ).





САМОЕ ВАЖНОЕ

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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. Только ли эти активисты попали под пресс силовиков? об этом с членом Рады и комьюнити-координатором «Задзіночання беларускіх студэнтаў» (ЗБС) и генеральным секретарем Белорусского национального молодежного совета «РАДА». Нине Владимировне 61 год. Большую часть жизни она проработала в опеке, написала книгу. Недавно женщина получила 12 суток , которые провела в жодинской тюрьме. После освобождения она попала в больницу с COVID-19. Почитайте ее историю .

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Все новости понедельника, 30 ноября





Кстати, вы видели, сколько минских заведений закрылось ? Грустно! Напоследок держите историю про небезразличных людей и кота, который весит почти 20 кг . Хорошего дня, друзья, и пусть вам всегда везет !

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