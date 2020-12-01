В Витебске идет второй суд за насилие над милиционером на марше протеста. Обвиняемый - программист

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска 30 ноября начал рассматривать уголовное дело 33-летнего программиста Александра Кириленко. Его обвиняют в насилии или угрозе насилием в отношении сотрудника милиции. Дело рассматривает судья Инна Грабовская, сообщает «Віцебская вясна».



Александр Кириленко. Фото: «Віцебская вясна»

Александра Кириленко обвиняют в том, что 6 сентября на уличном марше он нанес не менее двух ударов по голове и правой руке старшему прапорщику, сотруднику ППС Юрию Валейченко. При этом мужчина выбил у милиционера из рук резиновую палку. Тем самым, по мнению гособвинителя, совершил насилие над сотрудником МВД, противодействие его законной деятельности и месть за выполнение служебной деятельности.

Александр Кириленко признал себя виновным частично, заявив, что у него не было мотива мстить сотруднику милиции за осуществление его деятельности.

Инцидент, который разбирают в суде, произошел 6 сентября возле дома № 43 на улице «Правды» в Витебске. Одна из участниц марша протеста сорвала медицинскую маску с лица старшего прапорщика Валейченко. Тот пытался ее задержать, но за женщину заступился Александр Кириленко — он оттолкнул милиционера.

Женщина — свидетель по делу, но на первое заседание не явилась.

Юрий Валейченко рассказал на суде, что 6 сентября на улице «Правды» сотрудники милиции заблокировали движение колонны протестующих. Одна из женщин пыталась вступить с ним в контакт, но он не отреагировал на ее действия. В какой-то момент она сорвала с Валейченко маску и отбросила ее.

Старший прапорщик отметил, что хотел задержать женщину, взял ее за руку, но получил удар по лицу. По его словам, на какое-то время он был дезориентирован в пространстве. Пока он искал на земле резиновую палку, кепку и маску, Александра Кириленко задержали его коллеги.

Мать Кириленко, опрошенная в качестве свидетеля, рассказала, что ее сын доброжелательный, спокойный человек, с обостренным чувством справедливости. Он занимается программированием, любит велосипедные прогулки. 6 сентября его задержали с велосипедом.

Частное предприятие, на котором работает Александр Кириленко, охарактеризовало его как «ключевого высококлассного специалиста, ответственного, доброжелательного и неконфликтного».

На открытый суд, который проходил в довольно просторном зале, журналистов и правозащитников сразу не пустили. На процесс они попали только после звонка в Верховный суд. Однако через 15 минут после начала слушания правозащитников из зала удалили. Позже судья Грабовская удалила и корреспондента «Віцебскай вясны» — за то, что он вел аудиозапись заседания.

Следующее судебное заседание состоится 2 декабря.

Это уже второй уголовный процесс в Витебске по обвинению участников протестных маршей в насилии над силовиками. С 24 ноября суд Октябрьского района Витебска рассматривает уголовное дело о насилии в отношении военнослужащего внутренних войск на марше протеста 6 сентября. Обвиняемый — 46-летний ремесленник Андрей Тимофеенко. Процесс — открытый. Однако 27 ноября в зал заседания пустили только близких родственников Тимофеенко. Остальные свободные места в маленьком помещении заняли, предположительно, сотрудники милиции в штатском. Журналистов, правозащитников, неравнодушных горожан охрана в зал не пустила.