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Новогодние ярмарки откроются сегодня в Бресте

01.12.2020 10:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Старинные улочки города погрузятся в атмосферу рождественской сказки. Стилизованные деревянные домики стали визитной карточкой областного центра. Кроме сувениров, украшений и подарков, здесь можно купить рождественские лакомства и напитки. Каждый год ярмарка привлекает сотни туристов. Крупные гостиницы Бреста уже полностью забронированы на новогодние праздники. Этой зимой гостей ярмарки ожидает много сюрпризов, впервые будут работать фотозоны.

Наталья Сологуб, директор КУП "Торговый сервис и потребительский рынок": "Будут открыты фотозоны, где будет световой фонтан, различные кареты и телеги для елей и новогодней продукции. В этом году количество домиков увеличилось, всего будет представлено около ста домиков".

Новогодние ярмарки будут работать на двух площадках в историческом центре Бреста. Насладиться праздничным настроением можно до 19 января.

 
Теги: Брест
 
 
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Старинные улочки города погрузятся в атмосферу рождественской сказки. Стилизованные деревянные домики стали визитной карточкой областного центра. Кроме...
 
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