ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси повышаются трудовые пенсии и выплаты по возрасту

01.12.2020 10:15 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси сегодня выросли трудовые пенсии. Указ президента предусматривает их повышение в среднем более чем на 5 %. Изменятся также выплаты по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Так, например, средний размер пенсии по возрасту составит за декабрь почти 500 рублей. Суммы у каждого будут разные, поскольку итоговая цифра зависит от стажа и зарплаты, а также надбавок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси сегодня выросли трудовые пенсии. Указ президента предусматривает их повышение в среднем более чем на 5 %. Изменятся также выплаты по возрасту, за выслугу...
 
Новости дня
Новости общества
 
Замкнуть цепочку "от поля до прилавка". Аграрный эксперимент в Витебском регионе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика