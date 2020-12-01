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В Беларуси повышаются трудовые пенсии и выплаты по возрасту
01.12.2020 10:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси сегодня выросли трудовые пенсии. Указ президента предусматривает их повышение в среднем более чем на 5 %. Изменятся также выплаты по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Так, например, средний размер пенсии по возрасту составит за декабрь почти 500 рублей. Суммы у каждого будут разные, поскольку итоговая цифра зависит от стажа и зарплаты, а также надбавок.
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В Беларуси сегодня выросли трудовые пенсии. Указ президента предусматривает их повышение в среднем более чем на 5 %. Изменятся также выплаты по возрасту, за выслугу...
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