В Минске продолжается суд за надпись «Не забудем» у народного мемориала Александру Тарайковскому

Источник материала: Tut.by

В Минске судят двоих людей за «циничную надпись» на месте мемориала Александру Тарайковскому. По уголовной статье им грозит до 10 лет, молодые люди под стражей. «Горремавтодор» озвучил в суде новую сумму ущерба — всего 211 рублей вместо 7,5 тысячи. TUT.BY следит за тем, как идет процесс.





Напомним , 9 сентября нескольких минчан задержали после того, как они пытались восстановить мемориал Александру Тарайковскому, — надпись на асфальте.

По уголовному делу об умышленном повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и о хулиганстве проходят 25-летняя Мария Бобович и 26-летний Максим Павлющик. Их обвиняют по двум статьям УК РБ — по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества).

Изначально при заведении уголовного дела заявили сумму в 7,5 тысячи рублей, на суде с уточнением выступили представители ГПО «Горремавтодор», они пояснили, что фактическая сумма ущерба составила 211 рублей 20 копеек. На предприятии сначала подразумевали, что плитку придется менять, поэтому заявленная сумма была такой высокой.

На суде уже выступил сотрудник Фрунзенского РУВД Игорь Тимофеев, который задерживал Бобович и Павлющика возле станции метро «Пушкинская». По его словам, надпись на асфальте была небольшой — примерно 1,5 метра.

Дело рассматривает судья Юлия Близнюк, гособвинитель — Алина Касьянчик. Обвиняемые находятся под стражей. Правозащтники признали Павлющика и Бобович политзаключенными.

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