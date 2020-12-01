Гомельские пограничники рассказали, где в декабре будут проводить боевые стрельбы

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе будут проводиться стрельбы, информирует Гомельская пограничная группа и публикует время и место, где нужно быть осторожнее.

Боевые стрельбы из стрелкового оружия будут проводиться с 2 по 4 декабря, с 8 по 10 декабря, с 21 по 24 декабря с 10.00 до 16.00 на стрельбище «Борщевка» (район населенных пунктов Якимовка, Чижовка, Борщевка)

Во избежание несчастных случаев пограничники рекомендуют не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями.