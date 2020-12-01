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Гомельские пограничники рассказали, где в декабре будут проводить боевые стрельбы
01.12.2020 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе будут проводиться стрельбы,
Боевые стрельбы из стрелкового оружия будут проводиться с 2 по 4 декабря, с 8 по 10 декабря, с 21 по 24 декабря с 10.00 до 16.00 на стрельбище «Борщевка» (район населенных пунктов Якимовка, Чижовка, Борщевка)
Во избежание несчастных случаев пограничники рекомендуют не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями.
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Во избежание несчастных случаев пограничники рекомендуют не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями.
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