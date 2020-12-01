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Аргентинцы придумали новые деньги с портретом Марадоны
01.12.2020 11:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Аргентинцы создали петицию с просьбой изобразить футболиста Диего Марадону на купюре в 10 тысяч песо, обращение размещено на платформе Change.org.
© REUTERS / Martin Villar
Акция была запущена в ночь на 1 декабря, за это время инициативу поддержали более 15 тысяч человек. Число подписавших петицию продолжает расти.
Уже есть
В Аргентине самая большая купюра – это 1 тысяча песо.
Напомним, Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет после сердечного приступа.
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Сейчас в Аргентине самая большая купюра 1 тысяча песо, фанаты предложили создать 10-тысячую купюру с изображением легенды футбола.
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