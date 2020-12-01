Аргентинцы придумали новые деньги с портретом Марадоны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Аргентинцы создали петицию с просьбой изобразить футболиста Диего Марадону на купюре в 10 тысяч песо, обращение размещено на платформе Change.org.

Акция была запущена в ночь на 1 декабря, за это время инициативу поддержали более 15 тысяч человек. Число подписавших петицию продолжает расти.

Уже есть дизайн купюры , оформленный в цветах флага Аргентины - голубом и белом. В центре крупный портрет молодого Марадоны, а на заднем плане - выигранный им кубок мира в 1986 году.

В Аргентине самая большая купюра – это 1 тысяча песо.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

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