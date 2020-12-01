Сегодня Международный день борьбы со СПИДом

Источник материала: БT

Международный день борьбы со СПИДом в этом году проходит под лозунгом "Международная солидарность, общая ответственность".

В Беларуси планируют изменить алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции

В Беларуси планируют изменить алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции, чтобы сократить время постановки диагноза. Изменения вступят в силу в следующем году. Пока что для подтверждения заболевания пациенту необходимо сделать три теста и дождаться их результатов. Планируют внедрить и доконтактную профилактику ВИЧ, когда терапию смогут получать люди с отрицательным тестом, но находящиеся в зоне риска заражения.

Вячеслав Граньков, координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси: "Очень важно работать с ключевыми группами. Это те группы населения, которые в силу разных обстоятельств имеют высокий риск получить заболевание. Без комплексного пакета услуг невозможно добиться успеха в снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в целом среди населения стран".

Сегодня в Беларуси проживает около 28 тысяч граждан с ВИЧ. Все пациенты, находящиеся на лечении, получают терапию бесплатно.