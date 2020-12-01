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Расширение безбарьерной среды: в Воложине установили 3 новых пандуса

01.12.2020 11:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безбарьерная среда в регионах расширяется. Так, в Воложине установили 3 новых пандуса. Конструкции появились у многоквартирных домов, где проживают маломобильные граждане. Кроме того, оборудовали и лестницы в подъездах. До конца года здесь планируют оснастить пандусом еще один дом.

Алеся Мискевич, жительница г. Воложина: "Конечно, в жизни стало легче. Я Влада могу спокойнее отправить куда-то: он поехал, приехал, поднялся. Мы видим, что делаются и проекты. Мы посещаем очень много мест: и экотропа, и можем в цирк сейчас приехать без каких-либо проблем и ездим каждый год, много где бываем. Конечно, более насыщенной становится жизнь этих людей".

К созданию инклюзивной среды комплексный подход. Пандусы, поручни и другие элементы появляются в общественных и социальных объектах. Например, подъемники недавно установили в Воложинской средней школе № 2. Сейчас там обучаются 11 детей с особенностями психофизического развития, в том числе и один маломобильный учащийся. Сейчас для него стал доступен 2 этаж учреждения.

 
 
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Безбарьерная среда в регионах расширяется. Так, в Воложине установили 3 новых пандуса. Конструкции появились у многоквартирных домов, где проживают маломобильные...
 
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