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Оптимизация дорожной инфраструктуры

01.12.2020 11:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обратная связь от дорожных служб. Работники Ремавтодора Советского района завершили реконструкцию остановки общественного транспорта по улице Гамарника после обращения горожан. Из-за расположения пункта рядом с перекрестком на данном участке в часы пик возникали заторы. Сейчас территорию, выделенную под остановку, сделали длиннее почти в два раза.

Модернизируется дорожная инфраструктура и для безопасности школьников. Так, в Партизанском районе возле гимназии № 7 проезжую часть сузили за счет островков безопасности. Для удобства пешеходов на Стахановской улице появился новый нерегулируемый пешеходный переход.

 
 
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Обратная связь от дорожных служб. Работники Ремавтодора Советского района завершили реконструкцию остановки общественного транспорта по улице Гамарника после...
 
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