Переобуваем машину вовремя. Госавтоинспекция проводит рейды по зимним шинам

Источник материала: БT

С первых дней зимы Госавтоинспекция анонсировала рейды по зимним шинам. Уже сегодня этот атрибут стал для автомобильного движения обязательным. Такое требование по закону действует с 1 декабря по 1 марта. Но, как отметили в ГАИ, главное для них не наказывать водителей, а профилактика возможного роста ДТП в потенциально опасный период. Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, будет не самой простой - ожидаются морозы и снегопады.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси: "В свою очередь зимние шины сделаны из мягкой резины и обеспечивают более хорошее сцепление с дорогой. Но необходимо и самим водителям перестроиться на более безопасный зимний стиль вождения".

Ответственность за езду на летней резине

В ГАИ обращают внимание, что с 1 декабря по 1 марта за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность. Это может быть предупреждение или штраф до половины базовой величины.