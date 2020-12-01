Что изменится в Беларуси с 1 декабря

В Беларуси увеличиваются трудовые пенсии, дорожают сигареты, упрощается трудоустройство белорусов в Польше.

Как вырастут пенсии

С 1 декабря происходит перерасчет всех пенсий: по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет, по случаю потери кормильца.

На социальные выплаты для 2,4 млн пенсионеров государство должно потратить примерно 65 млн рублей. В итоге основной размер трудовой пенсии увеличится на 6 процентов.

В Минтруда отмечают , что «размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и зарплаты до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии».

Предыдущее изменение размера пенсий было в июле, тогда они тоже выросли на 6 процентов. По данным Министерства труда и соцзащиты, после всех повышений в 2020 году средний размер пенсий составит в декабре 499,7 рубля. По сравнению с ноябрем 2020 года (437,5 рубля) он увеличится в общем на 5,5 процентов.

Однако с учетом роста цен реальный размер пенсий в стране в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,6 процентов.

До мая текущего года пенсии снижались восемь месяцев подряд, в том числе в январе 2020 года - на 0,9%, в феврале - на 0,7%, марте - на 0,9%, апреле - на 0,6%. В мае зафиксирован их рост на 0,2%, в июне отмечалось снижение на 0,2%. В июле пенсии выросли на 5,2%, в августе - на 0,1%. В сентябре пенсии снизились на 0,9%, приводит данные Белстата сайт naviny.media.

Подорожают сигареты

С 1 декабря вырастут цены на некоторые марки сигарет. Подорожают на 5 копеек сигареты Winston, Sobranie, Richmond и Aroma Rich. На 10 копеек вырастет стоимость Kent.

В продаже появятся новые марки сигарет. Это Kent Crystal Bay и Kent Crystal Vibe (по 2,80 рубля за пачку), Kiss Brown и Kiss Jolly (по 2,75 рубля).

Все цены на сигареты с 1 декабря можно узнать в специальном разделе на сайте МНС.

Белорусы смогут работать в Польше без ограничений

Граждане Беларуси, которые получили гуманитарную визу, с 1 декабря смогут трудоустраиваться в Польше наравне с другими категориями граждан. В том числе с теми, кому выдана рабочая виза.

Новая редакция закона «Об иностранцах» отменила запрет на работу для иностранцев с гуманитарной визой. Об этом сообщает управление по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców).

Напомним, такая виза позволяет иностранцу въехать в Польшу, не указывая точное место пребывания.

Таким разрешением могут воспользоваться белорусские врачи и IТ-специалисты, приехавшие в Польшу с гуманитарной визой или с визой, где проставлена отметка Poland Business Harbour. Данная отметка ставится в визах сотрудников компаний, которые осуществляют релокацию бизнеса в Польшу.

Работать с гуманитарной визой, выданной польскими консульствами, можно только на территории Польши либо на польского работодателя. В дальнейшем человек с такой визой может получить вид на жительство в Польше.

Переход на зимние шины

Согласно ПДД, в Беларуси все водители с 1 декабря должны установить на своих транспортных средствах зимние шины.

За участие в дорожном движении без зимних шин предусмотрена административная ответственность. Это предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (до 13,5 рубля).

По 4 декабря включительно на дорогах Беларуси проходит профилактическая акция «Зимний тюнинг для машин - правильный протектор шин!». Госавтоинспекция проверяет, как водители подготовили свои авто к эксплуатации зимой.

Ездить на зимней резине водители обязаны до 1 марта.

Документы с истекшим сроков действия

Любые документы, срок действия которых истек, будут действительны еще полгода в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

Приказ об этом подписан 25 ноября. Например, если срок действия документа истекает 1 декабря этого года, то он продлевается автоматически до 1 июня 2021 года.

В ближайшее время Совмин должен определить исчерпывающие перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы были выданы.