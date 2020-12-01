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«У Даши поврежден мозг - все из-за клеща». История Елены, чья дочь страдает от болезни Лайма

01.12.2020 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 лет назад Елена родила девочку. Счастье семьи длилось 3 месяца, после чего у ребенка начались судороги. Врачи говорили, что все пройдет и волноваться не стоит. Только в полтора года Даше был поставлен диагноз — хронический Лайм-боррелиоз, или болезнь Лайма. Это инфекция, которую переносят в основном клещи. У Даши поражена центральная нервная система, головной мозг, задержка в развитии, нарушены речевые, двигательные и психические функции. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь Даше:

Благотворительные счета открыты в отделении № 703/7106 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, УНП 100 325 912; БИК AKBBBY2Х:

— белорусские рубли — транзитный счёт BY57AKBB38193821000280000000 на благотворительный счёт BY11AKBB31340000025747120009 в отделении 703/7106, бессрочный

— доллары США — транзитный счёт BY57AKBB38193821000280000000 на благотворительный счёт BY41AKBB31340000025727120009 в отделении 703/7106, бессрочный

— евро — транзитный счёт BY57AKBB38193821000280000000 на благотворительный счёт BY93AKBB31340000025757120009 в отделении 703/7106, бессрочный

— российские рубли — транзитный счёт BY57AKBB38193821000280000000 на благотворительный счёт BY26AKBB31340000025737120009 в отделении 703/7106, бессрочный

Назначение платежа: Для зачисления на счет Бондер Елены Михайловны на лечение дочери Бондер Дарьи Викторовны

Пополнение баланса МТС: 8 033 626-60-21

Связь с Еленой: roza-elena64@mail.ru

 
Теги: Минск
 
 
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