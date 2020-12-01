«У Даши поврежден мозг - все из-за клеща». История Елены, чья дочь страдает от болезни Лайма

Источник материала: Tut.by

27 лет назад Елена родила девочку. Счастье семьи длилось 3 месяца, после чего у ребенка начались судороги. Врачи говорили, что все пройдет и волноваться не стоит. Только в полтора года Даше был поставлен диагноз — хронический Лайм-боррелиоз, или болезнь Лайма. Это инфекция, которую переносят в основном клещи. У Даши поражена центральная нервная система, головной мозг, задержка в развитии, нарушены речевые, двигательные и психические функции. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.