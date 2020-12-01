Продолжается строительство поликлиники с современным информационным оборудованием в Жодино

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В Жодино продолжается строительство детской поликлиники. Это новый и значимый объект здравоохранения Минской области. Здание разместилось в самом центре города. Рассчитано на 300 посещений в смену. В 4-этажной поликлинике будут кабинеты с самым современным оборудованием, включая стоматологию, лабораторное, физиотерапевтическое, а также диагностическое отделения. Отметим, за 5 лет за счет естественного прироста населения город вырос более чем на тысячу человек. Открытие новой жодинской поликлиники состоится в сентябре следующего года.

Владимир Циолта, главврач Жодинской центральной городской больницы: "Большой блок займет и отделение реабилитации с бассейнами двух уровней для детей разного возраста. Это поликлиника, которая будет с современным информационным оборудованием. То есть там будет сделано все так, чтобы перейти на рельсы электронного здравоохранения с момента открытия этой поликлиники".

Добавим, самим медицинским работникам Жодино в непростых эпидемических условиях финансово помогают как отраслевые профсоюзы, так и промышленники города.