Ель, пихта или хвойный букет: когда будут работать елочные базары в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Европейская, сербская, колючая - вот лишь некоторые сорта ели, которые вскоре можно будет купить на праздничных ярмарках во всех регионах Беларуси.

Всего в столице, областных и районных центрах заработают свыше 1100 елочных базаров, об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства.

Кроме елей, покупателям также будут доступны сосна и пихта. Вдобавок к деревьям, желающие смогут приобрести букеты, а также присмотреть растения в кадках. К слову, такой ассортимент гарантирован всем населенным пунктам, где проживает свыше 30 тысяч человек.

Первыми – 19 декабря – откроют продажи Витебская и Брестская области, 20 и 21-го – к ним присоединятся Гродненский и Минский регион. Последними - 23 декабря – Гомельская и Могилевская области.

Как уточнили в профильном министерстве, стоимость деревьев будет минимальной. Дороже, чем в лесхозах, хвойные будут у индивидуальных предпринимателей и частных организациях. Стоимость будет складываться из возраста и высоты дерева. Цены, а также перечень точек реализации ведомство пообещало опубликовать в ближайшее время.

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