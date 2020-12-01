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Как выглядит заснеженный Брест с квадрокоптера
01.12.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Виды заснеженного Бреста с высоты птичьего полета опубликовал на своем канале брестский видеограф ВаськаПилот.
Видео:
На камеру квадрокоптера попали заснеженные городские пейзажи центра Бреста, микрорайонов и крепости.
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На камеру попали заснеженные городские пейзажи из центра Бреста, микрорайонов и крепости.
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