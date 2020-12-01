Пружанский поэт и пчеловод задержан по уголовному делу за акцию протеста

Источник материала: Tut.by

30 ноября в Пружанах задержали поэта и пчеловода Николая Попеку. Предположительно, он является фигурантом уголовного дела по событиям 13 сентября, рассказали TUT.BY близкие задержанного. Тогда на перекрестке в центре Бреста люди водили хоровод.



Фото: "Радыё Рацыя"

Николая забрали около 6.45 утра понедельника. Из Пружан его доставили в Брест. Сейчас он находится в изоляторе.

По предварительной информации, Попека является фигурантом уголовного дела об организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них — по ч. 1 ст. 342. Близкие Николая предполагают, что ему вменяется эпизод с хороводом на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.

Николай Попека — пружанский поэт и пчеловод. Он же является учредителем медовой литературной премии. Главная награда конкурса — пудовое ведро меда — вручается лучшему поэту по итогам года.

Напомним, днем 13 сентября в Бресте проходила масштабная акция протеста, которая закончилась хороводами на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова и последующим разгоном протестующих водометом. Спустя два дня УСК по Брестской области возбудило уголовное дело.