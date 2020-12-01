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Пружанский поэт и пчеловод задержан по уголовному делу за акцию протеста
01.12.2020 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30 ноября в Пружанах задержали поэта и пчеловода Николая Попеку. Предположительно, он является фигурантом уголовного дела по событиям 13 сентября, рассказали TUT.BY близкие задержанного. Тогда на перекрестке в центре Бреста люди водили хоровод.
Николая забрали около 6.45 утра понедельника. Из Пружан его доставили в Брест. Сейчас он находится в изоляторе.
По предварительной информации, Попека является фигурантом уголовного дела об организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них — по ч. 1 ст. 342. Близкие Николая предполагают, что ему вменяется эпизод с хороводом на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.
Николай Попека — пружанский поэт и пчеловод. Он же является учредителем медовой литературной премии. Главная награда конкурса — пудовое ведро меда — вручается лучшему поэту по итогам года.
Напомним, днем 13 сентября в Бресте проходила масштабная акция протеста, которая
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По имеющейся информации, ему вменяется участие в хороводе на водометном перекрестке.
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