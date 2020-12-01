В Могилеве заработали предновогодние ярмарки. Что там есть и как они работают

Источник материала: Tut.by

В Могилеве весь декабрь будут работать предновогодние ярмарки — они должны открыться уже сегодня, 1 декабря. Ярмарки расположены возле крупных торговых центров в разных микрорайонах города: возле «Арбата», «Авеню», «Перекресток центра», «Атласа», пишет «Веснік Магілёва».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Городская ярмарка заработает 5 декабря возле ТЦ «Атриум». Она продлится до 7 января.

Примерное время работы ярмарок — с 10.00 до 19.00.

На ярмарках будут продавать все для Нового года — игрушки, гирлянды, сувениры, мишуру и прочее. Также в продаже кулинарные и кондитерские изделия, чай и кофе, слабоалкогольные напитки в розлив.

А елочные базары в Могилеве заработают ближе к католическому Рождеству — тут мы рассказывали , где и когда.