Пожарные из Островца спасли из болота корову и коллег, которые ее спасали, и тоже застряли

Источник материала: Tut.by

Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС из Островца: вытащили из болота корову. В какой-то момент машина МЧС застряла в грязи и на помощь пришлось вызывать еще спасателей. В итоге все закончилось хорошо. Историю рассказывает газета «Астравецкая праўда».



Фото: ostrovets.by

Вечером 26 ноября в 16.28 на пульт диспетчера районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступил звонок с просьбой помочь вытащить животное из болота вблизи хутора Кланишки.

Хозяева рассказали, что корова с теленком паслась на привязи на поле, но сорвалась и ушла в сторону болота. Теленка хозяева вытащили сами, а корову не смогли. На вызов отправились спасатели с поста в Ворнянах.

— Наша коровка никогда никуда не убегала. Не знаю, как такое произошло в этот раз. Навязали, пришли перевязать — а ее нет. По следам с мужем дошли до болота около хутора Кланишки, а мы сами из деревни Игнацово. То есть корова прошла более 2,5 километра. Теленка достали с дедом сами, а вот корову не получилось, пришлось вызывать МЧС.

На месте все оказалось не так просто. Операция по спасению животного осложнялась тем, что уже было темно, а корова находилась в центре болота.

К тому же у работников МЧС в какой-то момент увязла в болоте машина. Пришлось вызывать на помощь коллег из отделения пожарного аварийно-спасательного отряда на объектах АЭС.

Совместными усилиями корову удалось вызволить из трясины. Животное не пострадало и было передано хозяевам. Спасательная операция закончилась только в полночь.