На ремонт Сельмашевского путепровода из бюджета выделили пока 50 тысяч рублей, а нужны миллионы

Источник материала: Tut.by

Из-за выявленных дефектов движение по Сельмашевскому путепроводу ограничено в обе стороны вот уже около года. Сейчас город и область ищут деньги на его реконструкцию. Ранее председатель горисполкома Петр Кириченко назвал ори­ентировочную сумму, необходимую для ремонта путепровода. Газета «Гомельские ведомости» узнала , сколько уже есть и что дальше.



Фото: городской журнал «Белка»

В настоящее время из бюджета Гомельской области УКС Гомеля выделено 50 тысяч рублей на проведение предпроектных работ по этому объекту. Гомельским горисполкомом совместно с облисполкомом прорабатывается вопрос финансирования ремонтных работ с привлечением кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития, сообщил генеральный директор Гомельского городского ЖКХ Михаил Прус.

Напомним, ранее во время прямой линии председатель горисполкома Петр Кириченко сообщал, что ори­ентировочно ремонт путепровода обойдется в 10 млн рублей.

То есть осталось найти еще 9,95 миллиона.

Сельмашевский путепровод — один из самых оживленных в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей. Путепроводу более 45 лет, и за это время он ни разу не закрывался на реконструкцию.

Год назад крайние полосы путепровода неожиданно перекрыли , а под конструкцией появились подпорки. В Гомельском городском дорожном строительно-ремонтном тресте TUT.BY рассказали, что к таким мерам прибегли из-за обнаруженных дефектов, влияющих на безопасность движения.