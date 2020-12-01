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На ремонт Сельмашевского путепровода из бюджета выделили пока 50 тысяч рублей, а нужны миллионы
01.12.2020 16:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за выявленных дефектов движение по Сельмашевскому путепроводу ограничено в обе стороны вот уже около года. Сейчас город и область ищут деньги на его реконструкцию. Ранее председатель горисполкома Петр Кириченко назвал ориентировочную сумму, необходимую для ремонта путепровода. Газета «Гомельские ведомости»
В настоящее время из бюджета Гомельской области УКС Гомеля выделено 50 тысяч рублей на проведение предпроектных работ по этому объекту. Гомельским горисполкомом совместно с облисполкомом прорабатывается вопрос финансирования ремонтных работ с привлечением кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития, сообщил генеральный директор Гомельского городского ЖКХ Михаил Прус.
Напомним, ранее во время прямой линии председатель горисполкома Петр Кириченко
То есть осталось найти еще 9,95 миллиона.
Сельмашевский путепровод — один из самых оживленных в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей. Путепроводу более 45 лет, и за это время он ни разу не закрывался на реконструкцию.
Год назад крайние полосы путепровода
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Сельмашевский путепровод - один из самых оживленных в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей. Путепроводу более 45 лет, и за это время он ни разу не...
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