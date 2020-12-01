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Журналистка TUT.BY Александра Квиткевич вышла на свободу после 15 суток ареста

01.12.2020 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 декабря на свободу из ЦИП на Окрестина вышла журналистка TUT.BY и газеты «Новы Час» Александра Квиткевич. Девушку задержали 16 ноября после окончания марша пенсионеров, который она освещала.



Александра рассказала, в каких условиях сидела в изоляторе. Там она встретила модель Ольгу Хижинкову. В одной из камер были вши, а журналистка спала на скамейке. Затем ее перевели в двухместную камеру, где арест отбывали четыре человека. В этой камере не работал туалет, дуло из окон, и в итоге наша журналистка заболела ангиной. За время ареста Александре не пришло ни одного письма и ни одной телеграммы, хотя коллеги регулярно их отправляли.


Александра Квиткевич 16 ноября освещала марш пенсионеров в Минске. Задержание произошло, когда журналистка закончила работу. Девушку в тот же вечер доставили на Окрестина и вменили ст. 23.34 КоАП. 18 ноября в суде Ленинского района столицы рассмотрели дело в отношении журналистки. Решение судьи Анастасии Ачаловой — 15 суток ареста.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушку задержали 16 ноября после окончания марша пенсионеров, который она освещала.
 
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