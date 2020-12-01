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Доказательства преступлений силовиков будут собраны командой Тихановской в одну базу

01.12.2020 17:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и объединение уволившихся силовиков By_Pol запустили онлайн-платформу «Единая книга регистрации преступлений».

Первого декабря во время онлайн пресс-конференции Светлана Тихановская рассказала о том, что в рамках инициативы «Народный трибунал» будет запущен проект «Единая книга регистрации преступлений» (ЕКРП). Инициатива направлена на выявление людей, которые совершили преступления против граждан Беларуси.

ЕКРП будет работать как онлайн-платформа, куда потерпевшие от действий силовиков, а также свидетели, соучастники и другие люди, смогут загружать данные преступников и доказательства их преступлений. 

«Каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано», — подчеркнула Светлана Тихановская. Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко  отметил, что книга станет единой базой данных лиц, которые совершают преступления в Беларуси и до сих поря верят в свою безнаказанность.

Он также отметил, что проект направлен на тех, кто под давлением или угрозами, а может и осознанно, совершал преступления или был их свидетелем, но понял, что совершил преступление. По словам Латушко, все осознавшие свои ошибки могут через сайт рассказать о преступлениях, что смягчит их наказание в будущем либо снимет с них уголовную ответственность. При этом собираться данные будут не только о силовиках.

«Вторая группа лиц — свидетели фальсификации выборов, а также преступлений сотрудников силовых структур. Такие люди могут оставлять свидетельства и доказательства через сайт, чтобы помочь восстановить справедливость в стране и тем самым ускорить конец режима Лукашенко. Третья группа — пострадавшие от действий представителей от действий представителей силовых структур. Они могут загружать на сайт заявления и доказательства совершенных в отношении них преступлений и тем самым содействовать тому, что виновные будут идентифицированы и неизбежно понесут наказание», - отметил Латушко.

Напомним, что ранее в НАУ сообщали о разработке списков конкретных действий в разных сферах, которые «приблизят народ к победе над Лукашенко». Это усиление санкционного давления, предотвращение приватизации предприятий на нерыночных условиях, помощь в формировании списков лиц, виновных в преступлениях, содействие в создании международного трибунала и другие шаги, о которых мы подробнее расскажем через несколько дней.

 
 
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Команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и объединение уволившихся силовиков By_Pol запустили онлайн-платформу «Единая книга регистрации...
 
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