Доказательства преступлений силовиков будут собраны командой Тихановской в одну базу

Команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и объединение уволившихся силовиков By_Pol запустили онлайн-платформу «Единая книга регистрации преступлений».

Первого декабря во время онлайн пресс-конференции Светлана Тихановская рассказала о том, что в рамках инициативы «Народный трибунал» будет запущен проект «Единая книга регистрации преступлений» (ЕКРП). Инициатива направлена на выявление людей, которые совершили преступления против граждан Беларуси.

ЕКРП будет работать как онлайн-платформа, куда потерпевшие от действий силовиков, а также свидетели, соучастники и другие люди, смогут загружать данные преступников и доказательства их преступлений.

«Каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано», — подчеркнула Светлана Тихановская. Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко отметил, что книга станет единой базой данных лиц, которые совершают преступления в Беларуси и до сих поря верят в свою безнаказанность.

Он также отметил, что проект направлен на тех, кто под давлением или угрозами, а может и осознанно, совершал преступления или был их свидетелем, но понял, что совершил преступление. По словам Латушко, все осознавшие свои ошибки могут через сайт рассказать о преступлениях, что смягчит их наказание в будущем либо снимет с них уголовную ответственность. При этом собираться данные будут не только о силовиках.

«Вторая группа лиц — свидетели фальсификации выборов, а также преступлений сотрудников силовых структур. Такие люди могут оставлять свидетельства и доказательства через сайт, чтобы помочь восстановить справедливость в стране и тем самым ускорить конец режима Лукашенко. Третья группа — пострадавшие от действий представителей от действий представителей силовых структур. Они могут загружать на сайт заявления и доказательства совершенных в отношении них преступлений и тем самым содействовать тому, что виновные будут идентифицированы и неизбежно понесут наказание», - отметил Латушко.