"Елка желаний": сделать подарок ребенку может каждый

Источник материала: БT

Новогодний сезон добрых дел! Сегодня стартовала благотворительная кампания "Елка желаний". Это ежегодный проект Белорусского Красного Креста по сбору подарков для детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Помочь им может каждый: специальные елки - с желаниями на открытках - установят в торговых центрах и магазинах. Можно передать определенный подарок или оказать денежную помощь. В этом случае организаторы сами приобретут необходимые вещи для детей.

Сбор подарков продлится до середины января. Поздравлять детей будут в новом формате. Подарки им через окно доставит Дед Мороз-альпинист.