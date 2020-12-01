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"Елка желаний": сделать подарок ребенку может каждый

01.12.2020 18:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новогодний сезон добрых дел! Сегодня стартовала благотворительная кампания "Елка желаний". Это ежегодный проект Белорусского Красного Креста по сбору подарков для детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Помочь им может каждый: специальные елки - с желаниями на открытках - установят в торговых центрах и магазинах. Можно передать определенный подарок или оказать денежную помощь. В этом случае организаторы сами приобретут необходимые вещи для детей.

Сбор подарков продлится до середины января. Поздравлять детей будут в новом формате. Подарки им через окно доставит Дед Мороз-альпинист.

 
 
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Новогодний сезон добрых дел! Сегодня стартовала благотворительная кампания "Елка желаний". Это ежегодный проект Белорусского Красного Креста по сбору подарков...
 
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