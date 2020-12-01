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Готовность дорожных служб к морозному сезону
01.12.2020 18:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Снегом и гололедицей первый день зимы встретила столица. Дорожные службы с самого утра активно очищают покрытие городских улиц и проспектов от наледи. Для этого в каждом районном управлении Ремавтодора запасены реагенты. Спецтехника выезжает на городские маршруты регулярно - перерывы только на заправку песчано-соляной смесью. Убирают от снега также тротуары и пешеходные зоны.
Время зимних шин
А Госавтоинспекция проверяет готовность к календарной зиме водителей. И обращает внимание - с 1 декабря езда на летних шинах запрещена. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф до половины базовой величины, а это 13 с половиной рублей.
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Снегом и гололедицей первый день зимы встретила столица. Дорожные службы с самого утра активно очищают покрытие городских улиц и проспектов от наледи. Для этого в...
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