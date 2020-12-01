Накануне праздников мониторинг цен будет ежедневным

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает руководителей областей не допустить роста цен в конце года. Особое внимание стоимости мясного и молочного сырья. Сегодня вся цепочка от поля до прилавка обсуждалась по видеосвязи. На совещании присутствовали представители регионов, концернов и отраслевых министерств. В ноябре регулятор отметил увеличение стоимости некоторых продуктов питания. И речь именно об отечественных товарах. И здесь важно разобраться, из-за чего произошел скачок.



Андрей Картун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Закупочные цены на сырье, то есть цены сельхозпроизводителей, в частности, например, молоко, отдельные виды мяса и зерновые, растут гораздо большими темпами, чем потребительские цены, что, конечно, вызывают определенное беспокойство. И сегодня с областями решили обсудить. Донести до областей этот посыл: рост цен не должен превышать установленные параметры. И если мы установим необоснованный рост цен, то будем принимать дополнительные меры".



Важный вопрос - для каких товаров сохраняется ценовое регулирование на следующий год. Сейчас список согласовывается с областями. МАРТ же постоянно мониторит цены на социально-значимые товары. И с начала года выявлено около 150 фактов необоснованно завышенной стоимости. Контроль за ценами будет продолжен, а накануне новогодних праздников даже усилен.