ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Накануне праздников мониторинг цен будет ежедневным

01.12.2020 18:17 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает руководителей областей не допустить роста цен в конце года. Особое внимание стоимости мясного и молочного сырья. Сегодня вся цепочка от поля до прилавка обсуждалась по видеосвязи. На совещании присутствовали представители регионов, концернов и отраслевых министерств. В ноябре регулятор отметил увеличение стоимости некоторых продуктов питания. И речь именно об отечественных товарах. И здесь важно разобраться, из-за чего произошел скачок.

Андрей Картун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Закупочные цены на сырье, то есть цены сельхозпроизводителей, в частности, например, молоко, отдельные виды мяса и зерновые, растут гораздо большими темпами, чем потребительские цены, что, конечно, вызывают определенное беспокойство. И сегодня с областями решили обсудить. Донести до областей этот посыл: рост цен не должен превышать установленные параметры. И если мы установим необоснованный рост цен, то будем принимать дополнительные меры".


Важный вопрос - для каких товаров сохраняется ценовое регулирование на следующий год. Сейчас список согласовывается с областями. МАРТ же постоянно мониторит цены на социально-значимые товары. И с начала года выявлено около 150 фактов необоснованно завышенной стоимости. Контроль за ценами будет продолжен, а накануне новогодних праздников даже усилен.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает руководителей областей не допустить роста цен в конце года. Особое внимание стоимости мясного и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пожарные из Островца спасли из болота корову и коллег, которые ее спасали, и тоже застряли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика