|
Накануне праздников мониторинг цен будет ежедневным
01.12.2020 18:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает руководителей областей не допустить роста цен в конце года. Особое внимание стоимости мясного и молочного сырья. Сегодня вся цепочка от поля до прилавка обсуждалась по видеосвязи. На совещании присутствовали представители регионов, концернов и отраслевых министерств. В ноябре регулятор отметил увеличение стоимости некоторых продуктов питания. И речь именно об отечественных товарах. И здесь важно разобраться, из-за чего произошел скачок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает руководителей областей не допустить роста цен в конце года. Особое внимание стоимости мясного и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)