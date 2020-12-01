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В Беларуси выздоровели 115 тысяч 587 пациентов с диагнозом COVID-19

01.12.2020 18:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За сутки в стране зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны 893 человека. Всего с начала пандемии заболевших 138 219 человек. Выздоровели 115 587, умерли 1 166. Проведено 3 279 137 тестов.

 
 
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За сутки в стране зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны 893 человека. Всего с начала пандемии заболевших 138 219 человек. Выздоровели 115 587, умерли 1 166. Проведено...
 
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