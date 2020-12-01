|
В Беларуси выздоровели 115 тысяч 587 пациентов с диагнозом COVID-19
01.12.2020 18:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За сутки в стране зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны 893 человека. Всего с начала пандемии заболевших 138 219 человек. Выздоровели 115 587, умерли 1 166. Проведено 3 279 137 тестов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За сутки в стране зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны 893 человека. Всего с начала пандемии заболевших 138 219 человек. Выздоровели 115 587, умерли 1 166. Проведено...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)