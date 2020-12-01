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Греко-католический священник из Ивацевичей получил 10 суток ареста

01.12.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 ноября в Ивацевичах осудили на 10 суток ареста греко-католического священника отца Виталия Быстрова, сообщили TUT.BY его близкие.


Фото: Белорусская греко-католическая газета «Царква»

Отца Виталия судили по статье 23.34. Поводом для разбирательства стала воскресная акция протеста, которая прошла 25 октября в Бресте.

«На него составили протокол за то, что он, находясь в воскресенье в Бресте, остановился на пешеходной улице Советской и якобы участвовал в массовой акции, на проведение которой не было разрешения местных властей», — сообщает белорусская греко-католическая газета «Царква».

Отец Виталий родом из Каменца. Там живет его мать и родня. В сентябре-октябре он приезжал из Ивацевичей в Брест, чтобы в воскресенье отслужить литургию в греко-католическом приходе святых братьев-апостолов Петра и Андрея.

В суде отец Виталий вину не признал:

«Я шел по Советской один. Около кинотеатра «Беларусь» недалеко от меня остановился велосипедист, у которого был бело-красно-белый флаг. Он остановился по причине того, что его остановили сотрудники милиции. В это время подошли другие люди, собралось достаточно много людей, которые просили, требовали отпустить велосипедиста. Все это время я просто стоял. Ко мне подошел сотрудник в звании подполковника, спрашивал, из какой я церкви, из какого города. (…) Через некоторое время я пошел далее (на вокзал), меня не стали задерживать. Таким образом, в моих действиях (даже в этом случае — бездействии) участия в пикете я не усматриваю, — цитирует священника портал «Першы Рэгіён».

Суд признал Виталия Быстрова виновным и назначил 10 суток ареста.

Близкие священника сообщили TUT.BY, что у отца Виталия трое детей. Помимо служения в церкви, он работает инженером по охране труда на одном из сельхозпредприятий района. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания Ивацевичского РОВД.

 
Теги: Брест
 
 
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