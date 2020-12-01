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Becker Bar снова открылся, но надолго ли, его владелец пока не знает
01.12.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Becker Bar снова открывается. Но надолго ли, пока неизвестно: на днях владельца заведения ждет суд с арендодателем, который хочет выселить бар.
Владелец заведения Сергей Бондарович говорит, что поводов для радости у коллектива немного. Хоть
Напомним, 26 октября некоторые заведения и организации в Гомеле и области
Реакция местных властей не заставила долго ждать: ко всем, кто не работал в понедельник,
С 30 октября был закрыт и Becker Bar. После 26 октября в заведение пришли проверки, владельцу выписали огромные штрафы, а после от арендодателя пришло уведомление об одностороннем отказе от договора аренды.
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Несмотря на бравурный тон, с которым Becker Bar сообщает в соцсетях своим посетителям об открытии, владелец заведения Сергей Бондарович говорит, что поводов для...
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