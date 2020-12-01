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Becker Bar снова открылся, но надолго ли, его владелец пока не знает

01.12.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Becker Bar снова открывается. Но надолго ли, пока неизвестно: на днях владельца заведения ждет суд с арендодателем, который хочет выселить бар.


Владелец заведения Сергей Бондарович говорит, что поводов для радости у коллектива немного. Хоть запрет на работу спустя месяц и снят, в баре до сих пор идут проверки, а 7 декабря состоится суд по иску арендодателя.

Напомним, 26 октября некоторые заведения и организации в Гомеле и области не открылись. Одни объяснили, что не работают по техническим причинам, другие — из-за переучета или инвентаризации. А некоторые откровенно признались, что присоединяются к забастовке в знак солидарности с народом.

Реакция местных властей не заставила долго ждать: ко всем, кто не работал в понедельник, пришли с проверками из санстанции и МЧС. Многие закрылись до устранения выявленных недостатков.

С 30 октября был закрыт и Becker Bar. После 26 октября в заведение пришли проверки, владельцу выписали огромные штрафы, а после от арендодателя пришло уведомление об одностороннем отказе от договора аренды.

 
Теги: Гомель
 
 
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Несмотря на бравурный тон, с которым Becker Bar сообщает в соцсетях своим посетителям об открытии, владелец заведения Сергей Бондарович говорит, что поводов для...
 
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