В Гродно в сентябре на митинге произошла стычка с милиционерами. Расследование дела завершено

Источник материала: Tut.by

В Гродно Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. Обвиняемые — четверо мужчин, которые были на митинге, проходившем в Гродно 27 сентября. Тогда около кинотеатра «Восток» собралось примерно 150 человек. Практически сразу же начались задержания.



Задержания на митинге в Гродно 27 сентября. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По данным следствия, 49-летний ранее судимый (в том числе за убийство) мужчина принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии в Гродно. Находясь на проспекте Космонавтов, обвиняемый несколько раз ударил милиционера, чтобы избежать задержания, сообщает Следственный комитет.

В конфликт с сотрудниками милиции также вступили 33-летний и 43-летний жители Гродно. Один из мужчин бросил в сотрудника органов внутренних дел неустановленный предмет и попал в грудь, а второй стал наносить удары ногой по телу милиционера. При этом стоящий рядом 52-летний местный житель что-то бросил в сотрудника милиции и высказывал угрозы применения насилия в его адрес.

Стычка с силовиками произошла между киосками на остановке напротив кинотеатра «Восток».



Фото: скрин с видео

Мужчины были задержаны по подозрению в совершении преступления и доставлены в отделение милиции, однако 49-летний мужчина смог убежать и скрывался на территории Гродненской области. Спустя три дня его также задержали.

Мужчинам предъявлены обвинения по ст. 364 УК «Насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению этой деятельности», а 49-летнему местному жителю еще и по ч. 1 ст. 413 «Побег из-под стражи».

Гродненцы находятся под стражей. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.