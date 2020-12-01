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В Минске три человека получили сроки за насилие над милиционерами и поврежденный микроавтобус

01.12.2020 19:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За насилие над милиционерами и поврежденный микроавтобус осуждены три человека, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

30 августа милиция сообщила о нападении на милиционеров и повреждении служебного автомобиля возле площади Независимости в Минске.

«С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины», — рассказывали в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело и задержаны три человека (27, 34 и 42 лет).

В милиции сообщали в августе, что задержанные — жители Минска, среди них — тренер по футболу, участник фанатского движения известного футбольного клуба. Все ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, один мужчина ранее судим.

Суд Ленинского района Минска признал мужчин виновными в насилии и угрозе его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщили 1 декабря в МВД. Двоих мужчин осудили на пять лет лишения свободы, еще одного — на четыре. Мужчины также должны возместить моральный вред на общую сумму 15 тысяч рублей.

«По ходатайству сотрудников ОМОНа деньги будут перечислены в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии для оказания необходимой помощи пациентам», — сообщили в милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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30 августа милиция сообщила о нападении на милиционеров и повреждении служебного автомобиля возле площади Независимости в Минске.
 
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