Появился сайт с историями белорусов, пострадавших от действий силовиков во время мирных акций

Источник материала: Tut.by

В конце октября в интернете появился проект Август2020 . Его авторы собирают «свидетельства пыток и жестокого обращения с людьми после выборов в Беларуси». На данный момент на сайте опубликовано более 120 историй, которые за месяц посмотрели около ста тысяч человек. О проекте и его героях TUT.BY рассказала главный редактор Август2020 Александра Ливергант.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Идея возникла в конце августа, когда стало понятно, что «ничего не заканчивается и накал насилия не ослабевает». Рассказы пострадавших, делится наблюдениями Александра Ливергант, тогда печатали многие медиа, но в новостном потоке эти истории терялись. Терялись не потому, что были никому не интересны, а потому, что происходило слишком много событий.

— Мы решили: нужно создать отдельный ресурс, где бы все эти истории собирались, — поясняет собеседница. — Так они сохранятся, и в дальнейшем их можно будет использовать при расследовании как свидетельства.

Август2020 запустили 24 октября. Сейчас на сайте 125 историй. Хотя, отмечает редактор, в процессе работы они опросили гораздо больше людей.

— Есть те, кто согласен задокументировать свою историю, чтобы она потом использовалась в расследовании, но пока против статьи. У нас, например, готово интервью, герой которого собирается покинуть Беларусь. Он боится, что не сможет уехать из страны, и, пока не разберется с ситуацией, просит отложить публикацию. Мы уважаем его решение и ждем, — приводит пример собеседница. — Заметила, когда мы запустили сайт и люди увидели, что они не одни, им стало легче говорить о пережитом.

Тех, кто готов рассказать свою историю, авторы проекта просят писать им на электронную почту — avgust2020belarus@gmail.com. Несмотря на то, что с августа прошло еще и три месяца осени, люди, отмечает главред, продолжают откликаться.

— В сентябре, октябре, ноябре насилие продолжилось, поэтому нам пишет немало тех, кто пострадал в это время, — рассказывает Александра. — Сейчас мы сфокусированы на августовских историях, потому что в это время произошли события, ставшие точкой невозврата. Затем, думаю, будем говорить о том, что случилось осенью. С теми, кто пострадал в сентябре-ноябре, мы пока договариваемся на более поздние даты.



Минск, 10 августа 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Август2020 публикует не только свои истории, но и собирает информацию, которая появляется в других медиа. Если герой публикации согласен, его данные передают в незарегистрированный правозащитный центр «Весна», а также в Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси.

Параллельно с русской версией сайта авторы делают и английскую. В планах — немецкая. Все это, говорит Александра, для того, чтобы истории пострадавших могли узнать люди из разных стран.

— Пока иностранные версии готовятся, кто в основном смотрит ваш проект?

— В основном это аудитория из Беларуси и России, — отвечает собеседница. — Для россиян этот проект тоже очень важен, ведь наша пропаганда не дремлет. Она гонит свою волну на тему Беларуси, поэтому важно, чтобы сквозь этот пропагандистский гул прорывались настоящие голоса.

— Александра, вы сами россиянка, почему вы решили участвовать в Август2020?

— До этого я занималась многими благотворительными проектами. У меня сложные отношения с несправедливостью. Она у меня просто колом встает. Плюс это совпало с моими собственными ощущениями: нельзя, чтобы случившееся просто так ушло в песок. И, конечно, это интересно как медиапроект. Во-первых, нужно сделать так, чтобы каждый голос был слышен, во-вторых, чтобы это выглядело как единый проект.