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Нападавшие на милиционера в Гродно заключены под стражу
01.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Гродно завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционера. По данным следствия, днем 27 сентября ранее судимый мужчина принял участие в несанкционированном массовом мероприятии. На проспекте Космонавтов обвиняемый нанес несколько ударов милиционеру, чтобы избежать задержания. В конфликт вступили еще двое мужчин. Сейчас все они заключены под стражу.
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В Гродно завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционера. По данным следствия, днем 27 сентября ранее судимый мужчина принял участие в...
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