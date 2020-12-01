Нападавшие на милиционера в Гродно заключены под стражу

Источник материала: БT

В Гродно завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционера. По данным следствия, днем 27 сентября ранее судимый мужчина принял участие в несанкционированном массовом мероприятии. На проспекте Космонавтов обвиняемый нанес несколько ударов милиционеру, чтобы избежать задержания. В конфликт вступили еще двое мужчин. Сейчас все они заключены под стражу.