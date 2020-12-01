Ю. Бойко: Украина сегодня находится под серьезным внешним воздействием

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Сегодня исполнилось 29 лет общенациональному референдуму о независимости Украины. Вот только можно ли назвать страну по-настоящему независимой? "Украина сегодня находится под серьезным внешним воздействием. И из года в год попадает в экономическую кабалу от кредиторов". Таким мнением поделился депутат Верховной рады Юрий Бойко в эфире украинского телеканала.